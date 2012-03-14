《中国报摘》--其他报纸重要消息3月14日(I)

**上海证券报**

--深圳证券交易所报告显示,2011年证券投资者仍以中小投资者为主,超过八成受访投资者证券账户资产量在50万元人民币及以下,相比2010年上升了3个百分点.高资产量账户比例(账户资产量在50万元以上)较2010年有所下降.

--从山东省发改委获悉,"十二五"(2011-2015年)期间,山东省将续建和新建总投资10亿元以上的战略性新兴产业项目40余个,总投资超过2,000亿元.

--从云南省发改委获悉,今年云南省将完成能源领域近1,000亿元的投资.

--在B股回购方案获准后不久便连续两日在二级市场出手,长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ)今日公告称,昨日继续回购5134.86万股B股,购买价格港币3.52-3.68元/股,支付总金额为港币1.85亿元.加上公司3月12日回购的股份,截至2012年3月13日,已累计回购B股数量为8376.57万股,占公司总股本的1.73%.

--中国国航(601111.SS)(0753.HK)称,董事会同意公司于2011年度就意向出售飞机及相关资产计提减值准备13.73亿元,当年度合并报表层面共计提减值准备16.89亿元,前三季度测算确认的减值准备为5.5亿元.中国国航前三季净利润为78.62亿元,公司表示,该事项不会对2011年度财务状况和经营成果造成大的影响.

**人民日报**

--发表汇聚起改革发展的强劲动力的社论称,综合判断国内国际形势,中国面临的机遇和挑战前所未有,但机遇大于挑战的总体态势没有改变.必须把制度化规范化程序化作为发挥作用的保障,必须把深入调研作为建言献策的根基,必须把改革创新作为推进工作的动力.

--去年发改委查处价格违法案件4.5亿件,今年将组织对商业银行收费专项检查.

--国家工商总局消息,2011年,全国工商系统共查处销售假冒伪劣商品案件10.2万件,案值12.7亿元.查处有关服务领域消费侵权案件2.7万件,案值4,597万元.

**21世纪经济报 道**

--接近监管层的人士透露,由发改委牵头,人民银行、银监会联合参与的关于银行业收费问题的专项检查最迟将在下个月正式启动,检查范围由此前试点的浙江、上海、河南、湖北三省一市向全国31个省市全面铺开,发改委更是动用全国各地物价部门数万人来应对此次检查.

--2012年短短数月,中融信托、中信信托、天津信托等信托公司为地方融资平台已提供上百亿融资.中融信托将政信合作列为今年的业务重点,各业务团队上报的项目达数十个.多位信托公司高管预计,如果银监会不出台限制性的监管政策,信托业全年可为地方融资平台提供2000-3000亿元融资.

--接近监管层的人士透露,支付宝、财付通等数家第三方支付企业已于近期通过了证监会的现场检查,有望在二季度获得基金第三方支付牌照.

**第一财经日报**

--2月刚传出俏江南内地上市被否,3月再传重启上市步伐.有接近俏江南的人士透露,俏江南正在准备赴港上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 沈燕/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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