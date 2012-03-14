〔路透调查〕美国上周原油库存料增加,因进口上升

路透3月13日电---路透调查周二显示,上周美国原油库存料为连续第四周增加,因进口上升.

分析师平均预估,3月9日当周美国原油库存料增加170万桶.受访分析师中有10位预估库存增加,而仅有Prestige Economics的Jason Schenker预计库存下降.

"原油供应预计再度大幅增加,因进口料继续恢复."Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch说.

上周美国能源资料协会(EIA)数据显示,3月2日当周原油库存增加83.2万桶至3.457亿桶.

美国石油协会(API)周二公布,最近一周原油库存增加280万桶,汽油库存减少210万桶,馏分油库存减少350万桶,炼厂产能利用率下降1.5个百分点.

EIA将于周三1530GMT公布库存报告.

包括取暖油及柴油在内的馏分油库存预估减少130万桶.调查中有九位分析师预估库存下降,两位预估会增加.

EIA数据显示,3月2日当周馏分油库存减少194万桶至1.395亿桶,为2008年以来3月初最低水准.

调查还显示上周汽油库存料减少100万桶.根据EIA数据,前一周的汽油库存减少39.6万桶至2.295亿桶.

上周炼厂产能利用率料较前一周的83.9%上升0.1个百分点.调查中有三位分析师认为产能利用率会下降,五位预估会增加,二位认为料仍持平,一位未提供预测.(完)