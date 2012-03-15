更正:中国投资者掀起抢购欧洲酒庄热潮

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正：英文原文第三段中称IFL完成的六宗交易中包括中粮集团，这一说法不正确，特此更正。)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港3月13日电(记者 Farah Master)---中国的国有企业、私人企业以及富人正争相购买欧洲的葡萄园，因他们看到中国国内对外国葡萄酒的需求不断增长，有意从中获利。
过去几年间，随着中国超级富豪的增加以及中产阶级的迅速发展，中国对法国、意大利和西班牙葡萄酒的需求激增。
香港IFL公司的David Guillon表示，2011年，IFL完成了六宗中国投资者购买法国波尔多地区葡萄园的交易，每宗交易都在数百万美元。他预计未来一年这一数字料会翻番。2011年购买酒庄的中国投资者包括国有企业中粮集团。IFL是一家位于香港的公司，主要负责出售法国的葡萄园、城堡和高端地产。
IFL目前正与两家大型国企、多家私企以及中国名人和足球运动员进行密切洽谈。
Guillon表示："这种需求变得非常大，且发展非常迅速。"他还补充道，IFL八成的亚洲买家来自香港和中国大陆。
"对于那些国企，他们可能与葡萄酒业完全毫不相干，但他们持有大量现金，希望寻求稳定的回报。"
资金宽裕的中国投资者想通过把城堡打造成奢华度假地，里面配备中国餐厅、高尔夫球场和法国花园，来从中国消费者对红酒日益增长的需求中获益。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。