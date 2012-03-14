更正:〔欧元区经济〕德法财长均表示欧元区危机最差时期已经过去(更新版)

(更正:因译文有误,内文倒数第二段应改为"在法国总统大选声势领先的社会党候选人扬言,将重新协商欧洲25国领袖本月签署的预算协定",非"鉴于法国社会党在该国总统大选处于领先,对本月欧洲25国领导人重新签署的预算协定构成重新协商的威胁")

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路透巴黎3月13日电---德国财政部长朔伊布勒和法国财政经济部长巴胡安周二表示,欧元区危机最差时期已经过去,但警告成员国不可借机逃避严苛改革.

"可以说最坏的时期已经过去了,不过我们还不能放松下来."朔伊布勒在巴黎的一会议上说."我认为,最坏的时期已经过去的可能性有50%."

在一部分德国人士对欧洲央行(ECB)近期为欧元区银行体系提供的1兆(万亿)欧元流动性表示担忧的情形下,朔伊布勒称他并不担心欧洲央行货币政策.

朔伊布勒表示,欧洲央行已经展示出了独立性,并且作出了一系列正确决定.ECB的决策"不会引发通胀风险."他表示,暗示有关欧洲央行总裁德拉吉与德国央行总裁魏德曼之间存在分歧的报导是言过其实了.

巴胡安也表示呼应朔伊布勒的言论,并强调欧元区国家需要继续开展经济和财政改革:"如果问题是危机最坏时期是否已过去,答案是肯定的...如果我们不偏离目前的道路,那么危机即已离去."

在法国总统大选声势领先的社会党候选人扬言,将重新协商欧洲25国领袖本月签署的预算协定,但朔伊布勒称像爱尔兰、葡萄牙和希腊等国签署的救助协议将不受政府更迭的影响.

朔伊布勒表示,目前推测希腊是否还需要下一步计划还为时过早,不过他指出,该国债务可持续性目标是2020年,而国际货币基金会(IMF)的救助计划只能维持三或四年.(完)