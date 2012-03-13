《中国已公布新股发行上市日程表》--3月14日

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/14 深 德联集团 002666 不超过4,000 17.00 23.29 国信证券 3/19 3/15 深 首航节能 002665 3,335 *30.86 *45.06 中信证券 3/20 3/19 深 裕兴股份 300305 不超过2,000 -- -- 东海证券 3/22 3/20 深 慈星股份 300307 不超过6,100 -- -- 国信证券 3/23 3/21 深 远方光电 300306 不超过1,500 -- -- 平安证券 3/26 3/21 深 鞍重股份 002667 不超过1,700 -- -- 海通证券 3/26 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *3/15 深 三六五网 (300295.SZ) *1,070 34.00 25.19 国信证券 *3/15 深 利亚德 (300296.SZ) *2,000 16.00 31.37 中信建投 *3/15 深 蓝盾股份 (300297.SZ) *1,970 16.00 32.65 广发证券 -- 深 克明面业 002661 -- 21.00 28.77 华泰联合 -- 深 普邦园林 002663 -- 30.00 31.25 广发证券 -- 深 信质电机 002664 -- 16.00 28.07 海通证券 -- 深 三诺生物 300298 -- 29.00 29.32 中信证券 -- 深 汉鼎股份 300300 -- 18.00 37.50 国信证券 -- 深 茂硕电源 002660 -- 18.50 34.91 民生证券 -- 深 富春通信 300299 -- 16.00 34.70 国元证券 -- 深 聚飞光电 300303 -- 25.00 27.53 国金证券 3/14 -- 深 长方照明 300301 -- 20.00 32.79 国信证券 3/15 -- 深 同有科技 300302 -- 21.00 39.62 平安证券 3/16 -- 深 云意电气 300304 -- 22.00 29.50 广发证券 3/16 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 杨淑祯
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。