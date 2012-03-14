《全球重要经济事件一览表》--3月14日-3月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月14日(三)

东京--日本央行公布月度报告(0500).

东京--日本财务省国际事务次官浅川雅嗣在亚洲开发银行研究所举行的欧元区危机会议上作主旨演讲.

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议.(1300).

法兰克福--德国央行副总裁劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表有关欧洲新监管架构的演讲(1425).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯在瑞典商业杂志Veckans Affärer年度金融日上发表经济形势和新银行业管理规则的演讲(1540).

巴黎--欧洲央行执委普雷特在Euroclear Bank主办的担保品解决方案会议上发表闭幕讲话(1200).

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)将在University Of Limerick法律协会演讲(1900).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在全美独立社区银行家协会(ICBA)的会议上发表讲话(1400).

华盛顿--世界银行举办经济暨政治转型中东和北非地区论坛(1700).

纽约--英国央行金融稳定委员会执行理事Andy Haldane在LEI讨论会发表演讲(1345).

3月15日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至3月16日).

法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).

首尔/华盛顿--韩国及美国自由贸易协定开始生效.

悉尼--澳洲央行公布公报(0030).

苏黎世--瑞士央行公布季度货币政策评估报告(0830).

阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹自由大学(VU Amsterdam University)发表演讲(1300).

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁举行记者会,主题为货币政策及全球经济(0900).

卢森堡--卢森堡央行公布公报.

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在MNSI举办的活动中发表主题演说.

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在讨论会上发表有关欧洲领导力的讲话.

巴黎--爱尔兰财长Michael Noonan将访问法国(至3月16日).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆在安永会计师事务所年度财务长圆桌会议上发表有关欧洲经济形势和发展的演讲(0730).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯参加瑞典国会金融委员会从消费者视角看金融稳定的公开听证会(0830).

旧金山--瑞典央行副总裁斯文森参加旧金山联邦储备银行安排的会议(至3月16日).

纽约--美国财政部长盖特纳在纽约经济俱乐部发表讲话.

东京--日本央行公布2月13-14日货币政策会议记录(2350).

3月16日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在有关央行学术性会议上发表讲话(1500).

马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫参加货币与金融研究中心(CEMFI)主办的金融活动(1000).

法兰克福--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在货币政策国际研究论坛(International Research Forum on Monetary Policy)第七次会议上就当前经济情况和货币政策做演讲(1900).

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在ECB赞助的研究论坛上就货币政策发表开幕演说.

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将召开新闻发布会(0930).

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁在欧洲一体化研讨班上发表讲话(1200).

3月18日(日)

柏林--德国财政部长朔伊布勒向预算委员会简要介绍第二轮希腊救援计划(1100).

3月19日(一)

香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话.

伦敦--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加金融创新研究中心圆桌会议.

伦敦--智库查塔姆社(Chatham House)举行有关金融监管和实体经济的会议.

新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).

华盛顿--葡萄牙财政部长加斯帕在彼得森国际经济研究所发表演讲,题为"葡萄牙:正赢得信誉和竞争力"(1630).

纽约长岛--纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演讲,并会晤当地社区和商界领袖以了解当地经济面临的紧迫问题.

3月20日(二)

法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月21日)

悉尼--澳洲央行公布3月6日货币政策会议记录(0030).

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)将在2012年Cards and Payments Australasia会议上讲话(0305).

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼与波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko出席法兰克福金融峰会上一座谈小组,主题为"央行在新机构框架下的角色"(1400).

法兰克福--国际清算银行(BIS)货币与经济部门副主管Claudio Borio出席法兰克福金融峰会上一座谈小组,主题为"国际监管对接"(1545).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将为乔治华盛顿大学商学院本科生作演讲,主题为"今日经济中的美联储及其角色"(1645).

密苏里州圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔将在华盛顿大学演讲.(2130).

3月21日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(3月22日).

伦敦--英国央行将公布3月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录.

伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)提出2012年预算.

伦敦--英国预算责任办公室(OBR)将更新对英国经济和公共财政的预估.

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定.

法兰克福--卢森堡财长Luc Frieden将参加法兰克福金融峰会上的一讨论小组,主题为"欧元危机与政府债务"(0945).

法兰克福--世界银行集团(WBG)副行长兼司库Madelyn Antoncic将参加金融峰会上的一讨论小组,主题为"新系统性风险"(0800).

苏黎世--瑞士央行公布2012年3月的月度统计公报,以及月度银行业统计公报(0800).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 洪曦;审校 张明钧

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