〔欧元区经济〕ECB总裁德拉吉称,欧元区经济企稳且通胀受控(更新版)

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
(新增细节)
路透巴黎3月13日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示,欧元区经济似乎正在企稳且通胀风险未变成现实,其并敦促欧洲各国政府和银行借这个喘息之机推进改革.
德拉吉在巴黎举行的一场会议上称,"我们看到不断有欧元区经济企稳的迹象,即便经济仍处于低水平,"并指出"短期利率非常低",欧洲央行的举措应会继续刺激经济成长.
由于德国央行的一些官员担心,欧洲央行的大规模注资举措恐引发不良反应,德拉吉强调并无迹象显示此举正在抬高物价.
"我们持续警惕通胀风险,但这种风险目前并未成为现实,"他说,"欧元区许多地区的产出缺口仍相当大,我想说整个欧元区都是如此,并且各地的失业率依然很高."
"银行业也应趁着现在环境较为有利设法进一步增强自己的韧性,比如保留收益及削减股息和奖金,"他补充道.
他警告称,"为了自身的繁荣乃至整个欧元区的稳定,成员国需修复并加强自己的竞争力."
"除非我们一起进行结构性改革,否则将难以维持欧元区的存在."(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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