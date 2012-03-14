〔欧元区经济〕ECB总裁德拉吉称,欧元区经济企稳且通胀受控(更新版)

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路透巴黎3月13日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二表示,欧元区经济似乎正在企稳且通胀风险未变成现实,其并敦促欧洲各国政府和银行借这个喘息之机推进改革.

德拉吉在巴黎举行的一场会议上称,"我们看到不断有欧元区经济企稳的迹象,即便经济仍处于低水平,"并指出"短期利率非常低",欧洲央行的举措应会继续刺激经济成长.

由于德国央行的一些官员担心,欧洲央行的大规模注资举措恐引发不良反应,德拉吉强调并无迹象显示此举正在抬高物价.

"我们持续警惕通胀风险,但这种风险目前并未成为现实,"他说,"欧元区许多地区的产出缺口仍相当大,我想说整个欧元区都是如此,并且各地的失业率依然很高."

"银行业也应趁着现在环境较为有利设法进一步增强自己的韧性,比如保留收益及削减股息和奖金,"他补充道.

他警告称,"为了自身的繁荣乃至整个欧元区的稳定,成员国需修复并加强自己的竞争力."

"除非我们一起进行结构性改革,否则将难以维持欧元区的存在."(完)