《中国政经焦点》回顾任职路总理"谦谦以自悔",最后任期仍将"恳恳以尽忠"

* 温家宝任期届满前回顾九年任职路,坦言改革艰难

* 最后一年任期将弥足"缺憾",在任时要"恳恳以尽忠"

* 强调房价远未回到合理价位,房地产调控不能放松

* 中国股市由升转跌下挫逾2.6%,房地产股领跌

作者 沈燕

路透北京3月14日电---在本届政府任期内最后一次两会总理新闻发布会上,中国总理温家宝用了整整三个小时回顾九年任职路,以"入则恳恳以尽忠,出则谦谦以自悔"做为总结.他在坦言改革艰难的同时,也明确表态在最后一年任期,将弥补过往工作的"缺憾",重点强调与民生密切相关的房地产调控绝不放松.

温家宝在周三两会结束后举行的新闻发布会上,回答了包括推进政经体制改革、房地产调控、人民币汇率、中美贸易等热点问题.他指出今年可能是最困难的一年,但也可能是最有希望的一年.中国经济主动减速是为了提高质量和结构转型,人民币汇率已接近均衡水平,而允许民间资本进入金融领域的相关试点也已在进行中,

"我担任总理已经9年了,这些年过得不易,也不平凡.但我总觉得还有许多工作没有做完,许多事情没有办好,有不少遗憾......在最后一年,我将像一匹负轭的老马,不到最后一刻绝不松套.努力以新的成绩弥补我工作上的缺憾",温家宝在记者会上说.

面对国际金融危机和欧债危机的蔓延、发展,温家宝指出,关键是把中国自己的事情办好."我将在最后一年守职而不废,处义而不回."

对于与民生密切相关的房地产市场,他表示,"房价还远远没有回到合理价位.因此,调控不能放松.如果放松,将前功尽弃.而且会造成房地产市场的混乱."透露出本届政府在最后一年任期对房地产调控不会手软.

中国对房地产调控不放松的言论,令中资地产股明显受压,中国股市.SSEC午盘大幅跳水,最终放量收挫2.63%,创三个半月最大单日跌幅.香港股市.HSI午后盘中亦转跌.

**九年任职一路艰辛**

本届政府只余最后一年任期,在回答如何评价九年的总理工作时,温家宝的神情不乏悲情和苍凉.他坦言由于能力所限,以及体制等各方面原因,工作还有许多不足.

"虽然没有因为不负责任而造成任何一件事情上的失误,但是作为国家最高行政机关的负责人,对于我在任职期间中国经济和社会所发生的问题,我都负有责任.为此我感到歉疚",温家宝说.

谈及中国经济的放缓,温家宝指出,应该承认,由于欧债危机、外部市场萎缩，中国经济有下行的压力,但是在这种情况下,中国调低速度主要是为了结构调整.

他表示,中国将多年的GDP目标由8%调低到7.5%,主要目的是真正使经济增长转移到依靠科技进步和劳动者素质上,实现高质量的增长,真正有利于经济结构调整和发展方式转变.这也是主动调控的结果.

温家宝提到,中国还是要把握好保持经济平稳较快发展、结构调整、管好通胀预期三者的关系.中国的经济总量已经达到47万亿元人民币,在这个基础上增长7.5%并不算低,如果一直保持这个速度,在经济总量不断增长的情况下,更不算低.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中第四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.

对于人民币汇率,他表示,"从2005年汇改以来,中国实际有效汇率已经提高30%,从去年9月份开始,在香港市场无本金远期交割,也就是所谓NDF,开始双向波动."温家宝称,中国的人民币汇率有可能已经接近均衡水平,将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向的波动.

**改革任重道远,房地产调控不放松**

面对不断被问及的如何推进社会公平正义及推进改革进程,温家宝指出,深知改革的难度,尤其对于13亿人口的中国,又必须从国情出发,循序渐进地建立社会主义民主政治,这不是一件轻而易举的事情.

"现在改革到了攻坚阶段.没有政治体制改革的成功,经济体制改革不可能进行到底,已经取得的成果还有可能得而复失,社会上新产生的问题,也不能从根本上得到解决,文化大革命这样的历史悲剧还有可能重新发生."温家宝称.

他指出,改革只能前进,不能停滞,更不能倒退.随着经济的发展,产生了分配不公、诚信缺失、贪污腐败等问题,解决这些问题,不仅要进行经济体制改革,而且要进行政治体制改革,特别是党和国家领导制度的改革.

而多年来中国房地产调控屡调屡败,显然也与改革推进迟滞不无关系.

温家宝指出,房地产市场的调控也关系到财政、金融、土地、企业等各项政策,涉及到中央和地方的利益关系,特别是地方从土地出让中获取大量的收入,涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.

"我把从2003年开始的房地产调控认真地回顾了一下,其实我们在2003年已经提出了6条调控措施,2005年又制定了国八条,2006年又制定了国六条,但是为什么调控不见成效?群众也在责怪我们,说房价越调越高,政策不出中南海.我听到了感到十分痛心."温家宝的语气沉痛.

但他指出,房地产调控在艰难中看到一点曙光,得益于调控的决心坚定而不动摇,以及抓住了一个抑制投机和投资性需求的要害问题,采取了有针对性的政策措施.

温家宝表示,"我以为合理的房价,应该是使房价与居民的收入相适应,房价与投入和合理的利润相匹配."

中国正在进行着号称历史上最严厉的房地产调控,为抑制过快上涨的房价,中国政府过去两年出台一系列严厉调控举措,包括限购限贷,差别化金融信贷政策,对地方政府问责等多种措施,目前房价的涨幅有所放缓.

**允许民间资金进入金融领域,地方政府债可控**

民间资入何时能进入金融领域及地方政府债务风险也是备受关注的热点问题.尤其是"吴英案"及其背后反映出中国民间资本难以进入金融垄断领域的痼疾.

温家宝指出,吴英案反映了民间金融的发展与中国经济社会发展的需求还不适应,一方面企业,特别是小型微型企业需要大量资金,而银行又不能满足,民间又存有不少的资金;并强调对于案件的处理一定要坚持实事求是.

他指出,应允许民间资本进入金融领域,使其规范化、公开化,既鼓励发展,又加强监管.中国人民银行和中国银监会正在积极考虑将温州的民间金融作为综合改革的试点之一.

对于中国逾10.7万亿元人民币的地方政府债务风险,温家宝指出,政府性债务的水平是可控的、安全的,会妥善处理存量,严格控制增量.对存量,主要是通过分类管理、区别对待、逐步化解的原则加以处置;对于增量,今后所有的地方债务,都必须列入财政预算和决算,接受同级人民代表大会的监督.

2010年,中国审计署公布地方债务总规模为10.7万亿元.2011年,新增债务仅有3亿,其中新举债21,536亿,偿债21,533亿.

他指出,在处理地方债务上,因为大量的债务形成的还是优质资产,有现金流和收益.对于这样的企业,将通过它的收益来进行偿还.对于公益性项目,要通过政府,包括中央政府和地方政府负责偿还.

"在偿还地方债务中,也会采取市场化的办法,比如资产处置、项目转让和股权出售.总之,我们会认真对待地方债务,绝不会让它干扰中国的建设."温家宝称.