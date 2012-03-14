〔中国经济〕面对欧债危机蔓延和发展,关键是把自己的事情做好--总理

路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国面对国际金融危机和欧债危机的蔓延和发展,关键是把自己的事情做好.

温家宝在中国"两会"闭幕后举行的中外记者会上并表示,今年是最困难的一年,也可能是最有希望的一年.

本次两会中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.此外,今年中国居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.[ID:nSB2013513](完)