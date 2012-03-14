〔中国房地产〕调控决心坚定而不动摇,房价还远未回到合理价位--总理

路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国政府房地产调控的决心是坚定而不动摇的;房价还远远没有回到合理价位,房价应该与居民的收入相适应.

温家宝在中国"两会"举行的中外记者会上并称,房地产泡沫一旦破灭会拖累整个经济.中国近两年的房地产调控抓住了抑制投机和投资需求的要害问题.

"房地产调控还不能放松,一旦放松将前功尽弃造成房市混乱,"但他也指出,"中国工业化和城镇化导致对住房的需求是刚性的、而且将会持续".

不过,中国房地产调控关系到财政、金融、土地等各项政策和地方、企业利益,改革的阻力相当大.

本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.

此前发布的中国政府工作报告称,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设,保障房要基本建成500万套,新开工700万.

中国本轮房地产调控已持续近两年.今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.(完)

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