〔中国房地产〕调控决心坚定而不动摇,房价还远未回到合理价位--总理

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国政府房地产调控的决心是坚定而不动摇的;房价还远远没有回到合理价位,房价应该与居民的收入相适应.
温家宝在中国"两会"举行的中外记者会上并称,房地产泡沫一旦破灭会拖累整个经济.中国近两年的房地产调控抓住了抑制投机和投资需求的要害问题.
"房地产调控还不能放松,一旦放松将前功尽弃造成房市混乱,"但他也指出,"中国工业化和城镇化导致对住房的需求是刚性的、而且将会持续".
不过,中国房地产调控关系到财政、金融、土地等各项政策和地方、企业利益,改革的阻力相当大.
本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.
此前发布的中国政府工作报告称,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设,保障房要基本建成500万套,新开工700万.
中国本轮房地产调控已持续近两年.今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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