〔中国贸易〕贸易收支已基本平衡,中美两国需加强合作--中国总理

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡;解决中美贸易不平衡以及各种困难、摩擦,还是要通过合作的办法,中美两国应创造投资的有利条件.
温家宝在中国"两会"举行的中外记者会上并称,中美进出口基本平衡;未来中国要扩大美国产品进口,美国要开放美国产品的出口;同时,中美应加强基础设施建设的合作,并与金融合作相联系.
本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.
春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.[ID:nSB1425010](完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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