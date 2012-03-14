〔中国贸易〕贸易收支已基本平衡,中美两国需加强合作--中国总理

路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国国际收支贸易已实现基本平衡;解决中美贸易不平衡以及各种困难、摩擦,还是要通过合作的办法,中美两国应创造投资的有利条件.

温家宝在中国"两会"举行的中外记者会上并称,中美进出口基本平衡;未来中国要扩大美国产品进口,美国要开放美国产品的出口;同时,中美应加强基础设施建设的合作,并与金融合作相联系.

本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.

春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此录得逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.[ID:nSB1425010](完)

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