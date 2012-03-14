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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 08:50 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国石油天然气集团200亿元人民币10年期固息债10:00-11:00招标,中银国际证券等主承
  广州控股(600098.SS)15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
  东北特殊钢集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承
  北大荒(600598.SS)5亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
  重庆力帆控股4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
  重庆文资公司4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
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  二、新债上市:  
  
  财政部280亿元七年期固息国债120005,票面利率3.41%
  新汶矿业集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282059,票面利率5.36%
  华晨汽车集团10亿元一年期短融041256005,票面利率5.48% 
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  三、缴款:

  中航技术控股公司18亿元七年期固息债1280035,票面利率5.40%
  宿州建投公司13亿元七年期固息债1280037,票面利率7.45%
  华盛江泉集团8亿元七年期固息投资人选择权债(5+2)1280038,票面利率8.40%
  华侨城集团24亿元一年期短融
  阳泉煤业集团10亿元一年期短融
  石药集团3亿元一年期短融041261012,票面利率5.48%
  蒙发煤炭公司3.5亿元一年期短融
  中科实业集团3亿元一年期短融041255007,票面利率5.48%
  广州打捞局2亿元一年期短融041258010,票面利率6.30%
  京煤集团6亿元五年期中票
  广东机场管理集团4.8亿元五年期中票
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  四、还本付息:
  
  工行(601398.SS)(1398.HK)90亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)050503付息,基本利差1.05%
  淮北建投公司12亿元七年期固息投资人选择权债(5+2)1180059付息,票面利率7.10%
  汉中城建公司8亿元七年期固息债1180060付息,票面利率7.48%
  重庆永川区惠通建设10亿元七年期固息债1180061付息,票面利率7.49%
  广州水务投资集团5亿元两年期浮息中票(一年定存基准)1182065付息,基本利差1.70%
  宝新能源(000690.SZ)4亿元五年期中票1182066付息,票面利率6.27%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国商务部就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、
钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的
方式保护国内产业.[ID:nSB1431150]　 

  --从多位"两会"代表委员处获悉,中国部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营.
多个地方政府相关负责人表示,主管部门应尽快出台社保基金投资运营细则,制定一个安全、稳定
和有保障的投资框架. 

  --随着资本市场吸引长期资金入市的思路逐渐明确,银行理财资金入市的预期不断升温.多位"两会"
代表委员指出,银行理财资金入市可以为资本市场提供长期稳定的资金,从而促进资本市场的健康
稳定发展. 

  --上海证券交易所周二稍晚发布通知,拟进一步优化大宗交易机制,例如放宽涨跌幅限制范围,
延长交易时间及降低大宗交易门槛等.[ID:nSB1430992] 

  国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
            3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           (2011年1-12月25.4%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 曾菱/刘昕; 审校 边竞/李宏薇

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