《中国债券市场每日交易备忘》--3月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国石油天然气集团200亿元人民币10年期固息债10:00-11:00招标,中银国际证券等主承
广州控股(600098.SS)15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
东北特殊钢集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承
北大荒(600598.SS)5亿元六个月期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
重庆力帆控股4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承
重庆文资公司4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
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二、新债上市:
财政部280亿元七年期固息国债120005,票面利率3.41%
新汶矿业集团8亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282059,票面利率5.36%
华晨汽车集团10亿元一年期短融041256005,票面利率5.48%
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三、缴款:
中航技术控股公司18亿元七年期固息债1280035,票面利率5.40%
宿州建投公司13亿元七年期固息债1280037,票面利率7.45%
华盛江泉集团8亿元七年期固息投资人选择权债(5+2)1280038,票面利率8.40%
华侨城集团24亿元一年期短融
阳泉煤业集团10亿元一年期短融
石药集团3亿元一年期短融041261012,票面利率5.48%
蒙发煤炭公司3.5亿元一年期短融
中科实业集团3亿元一年期短融041255007,票面利率5.48%
广州打捞局2亿元一年期短融041258010,票面利率6.30%
京煤集团6亿元五年期中票
广东机场管理集团4.8亿元五年期中票
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四、还本付息:
工行(601398.SS)(1398.HK)90亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)050503付息,基本利差1.05%
淮北建投公司12亿元七年期固息投资人选择权债(5+2)1180059付息,票面利率7.10%
汉中城建公司8亿元七年期固息债1180060付息,票面利率7.48%
重庆永川区惠通建设10亿元七年期固息债1180061付息,票面利率7.49%
广州水务投资集团5亿元两年期浮息中票(一年定存基准)1182065付息,基本利差1.70%
宝新能源(000690.SZ)4亿元五年期中票1182066付息,票面利率6.27%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国商务部就收到美国、欧盟、日本在世界贸易组织(WTO)争端解决机制下,提出有关稀土、
钨、钼出口管理措施的磋商请求回应称,中方政策目标是保护资源和环境,无意通过扭曲贸易的
方式保护国内产业.[ID:nSB1431150]
--从多位"两会"代表委员处获悉,中国部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营.
多个地方政府相关负责人表示,主管部门应尽快出台社保基金投资运营细则,制定一个安全、稳定
和有保障的投资框架.
--随着资本市场吸引长期资金入市的思路逐渐明确,银行理财资金入市的预期不断升温.多位"两会"
代表委员指出,银行理财资金入市可以为资本市场提供长期稳定的资金,从而促进资本市场的健康
稳定发展.
--上海证券交易所周二稍晚发布通知,拟进一步优化大宗交易机制,例如放宽涨跌幅限制范围,
延长交易时间及降低大宗交易门槛等.[ID:nSB1430992]
国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告
3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 (2011年1-12月25.4%)
==============================================================================(完)
--整理 曾菱/刘昕; 审校 边竞/李宏薇