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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 12:47 BJT

〔日本数据〕1月工业生产修正为较前月升1.9%,产能利用率指数升3.4%

路透东京3月14日电---日本经济产业省周三公布的修正数据显示,日本1月工业生产较前月上升1.9%,表明经济将继续自去年底的小幅萎缩中复苏.1月工业生产初值为上升2.0%.

1月产能利用率指数较前月上升3.4%,至92.4.

参看完整表格内容,请点选日本经济产业省网站,网址为(here)(完)

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--编译 许娜;审校 侯向明

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