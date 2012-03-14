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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 08:48 BJT

〔日本股市〕日经指数早市盘中涨幅扩大至2.03%,东证股价指数升1.88%

路透东京3月14日电---日本股市日经指数.N225周三早市盘中扩大涨幅至2.03%,至10,099.89点,东证股价指数.TOPX上扬1.88%,报861.19点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张明钧

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