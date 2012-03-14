〔全球金市〕美国4月期金下滑约1%,此前美联储放宽政策希望减弱

路透新加坡3月14日电---美国4月期金GCcv1下滑约1%至每盎司1,676.6美元,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)几乎未对进一步放宽政策给出任何暗示,仅略微调升了经济展望,同时重申对高失业率的担忧.[ID:nSB1430930].