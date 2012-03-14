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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 09:04 BJT

〔全球金市〕美国4月期金下滑约1%,此前美联储放宽政策希望减弱

路透新加坡3月14日电---美国4月期金GCcv1下滑约1%至每盎司1,676.6美元,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)几乎未对进一步放宽政策给出任何暗示,仅略微调升了经济展望,同时重申对高失业率的担忧.[ID:nSB1430930].

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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