〔中国能源〕中国原油进口高峰料将延续至3月,在4月趋于回落

* 中国原油进口激增,从伊朗进口减少但其他国家增加

* 去年第四季增加每日36万桶的原油加工能力

* 中国寻求在原油价格回稳之际填补战略石油储备

路透3月13日电---中国原油进口的高峰将会在3月延续,因石油企业补充库存以及新建炼厂的产能利用率处于高位,但国际油价攀升应会抑制3月底的进口.

中国是世界第二大石油消费国,其需求增长是国际原油市场的主要推手之一.中国2月表观原油需求与纪录高位持平.海关数据显示,中国2月原油日进口量达到创纪录的595万桶,同比增长18.5%.

北京一位原油交易商指出,"我们可能仍看到来自2月买盘带来的一些动能,3月到港的船货大部分是2月上半个月的定单,恰好在油价这波涨势之前."

布兰特原油期货LCOc1在2月大涨超过10%,2月末收在每桶122.66美元,这导致国有炼厂的加工利润大幅缩窄,令其减少采购,3月底和4月原油进口量因此会下降.

由于与伊朗方面出现商业纠纷,主要炼油企业中国石化(0386.HK)(600028.SS)从伊朗进口的原油每日减少了28.5万桶,但中国2月原油进口仍高于预期.

行业消息人士称,中国在现货市场增加原油采购的规模超过减少的伊朗原油进口量,大量买入1月和2月中东、俄罗斯和非洲船货,以建立应对与伊朗定价争端的缓冲.

消息人士并称,除现货外,中国石化还扩大从沙特(沙乌地)阿拉伯以及其他中东国家的2012年合约进口量.

在2011年第四季,中国炼厂新增产能每日36万桶,以满足国内迅速增长的能源需求.新建炼厂的进口占2月原油进口同比增长幅度的很大份额.

中国炼厂通常利用每年的头几个月补充原油库存,这也加大了原油进口.

中国国有的炼油厂商自3月以来已降低运转,因利润太差,且可能动用其燃料库存以因应季节性升高的需求.

"如今炼油厂商真的在降低运转率,这可能会反映在4月进口数据上,"上述交易商表示.

路透调查发现,3月中国大型炼油厂商的原油加工量将降至31个月低位,日加工量较2月低了近10%,因许多工厂进行维修,有一些较预定时间提早维修以缩减加大的亏损.

中国于2月8日上调汽柴油价格3-4%.自此之后至周五,原油价格已上涨了9.6%,远高于再次调高价格的边界条件4%,但政府上周决定维持零售价格不变.

分析师表示,前两个月原油产量加上净进口与加工量之间每日有54万桶的差距,暗示中国填补了战略石油储备(SPR).

"当原油价格温和时中国会设法填补SPR,而有关2月进口的决定大都在12月就已经做出,早在油价涨至每桶逾110美元以前,"摩根大通周一公布的研究报告指出.

"但随着伊朗方面的不确定性升高,这个策略近期可能会改变,SPR填补持续加速进行."

国际能源署(IEA)在其2月报告中表示,2012年全年中国新的原油储能或最高达7,900万桶,这意味着,如果中国想在今年稳步填满这些储备,则每日额外需要22万桶原油.[ID:nSB1384172](完)