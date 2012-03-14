〔美国个股〕FTC在谷歌反垄断调查中讯问苹果等数家科技公司--彭博

路透华盛顿3月13日电---彭博援引两位知情人士的话称,反垄断监管机构针对谷歌的反垄断调查,已要求苹果提供其是如何在iPhone和iPad上整合谷歌的搜索引擎服务.

美国联邦贸易委员会(FTC)要求苹果提供相关信息,是谷歌遭控运用搜索垄断地位让公司其他服务受惠的调查的一部分.

彭博称,其他手机制造商和行动通讯运营商也接到传票.

在上述的讯问动作之前,苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)曾在2010年讨论是否让Bing替代谷歌,作为iPhone的预设搜索引擎.

一名FTC新闻发言人不予置评.谷歌亦拒绝发表评论.苹果对置评请求并未作出回应.

外界广泛指责谷歌利用其在搜索市场的影响力来排挤旅游搜索等同行,让其搜索结果不多.

监管机构1月扩大调查范围,将该公司最新社交网络工具Google+纳入其中.(完)