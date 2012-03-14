〔中国汇市〕人民币兑美元早盘下跌,总理强调较大幅度实现汇率双向波动

* 人民币兑美元早盘下跌
* 美元指数攀高,中间价创今年新低
* 总理强调较大幅度实现汇率双向波动
* 大型银行客盘购汇,进一步拖累汇价表现
路透上海3月14日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘下跌.美元指数再度攀高,促使人民币中间价大幅回调,并创出今年的新低.而部分大型银行客盘购汇,进一步拖累即期汇价表现.
总理温家宝稍早表示,人民币汇率有可能已经接近均衡水平,中国将继续加大汇改力度,特别是较大幅度地实现人民币汇率双向波动.[ID:nSB1431220]
对此上海一银行交易员表示,近期中间价的走势已经真实地反映了汇率双向波动的意图.不过,市场普遍预期,今年人民币仍将小幅走升.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3328元,创出今年新低,上日中间价为6.3259元.北京时间11:37,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3353元,上日收盘价为6.3270元.
上述交易员并认为,虽然2月通胀数据显着回落,但其持续性尚难判断.当前原油等大宗商品价格走升,输入性通胀的压力依然很大.预计央行将有意引导人民币汇率缓慢升值,以降低大宗商品涨价带来的压力.
"在通胀没有出现趋势性预期改变前,人民币还是会维持小幅的升值,"他指出.
美元兑日圆周二纽约汇市时段触及11个月高位,兑欧元升至一个月高点,因美联储称经济前景温和好转,令投资者降低对未来刺激举措的预期.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间11:38,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3340/10元,上日尾盘报6.3370元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3440/80,上日尾盘为6.3390元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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