〔中阿贸易〕阿根廷不大可能向中国大量出售玉米,因作物减产--交易商

路透新加坡3月14日电---一位阿根廷交易商周三表示,阿根廷今年不大可能向中国大量出口玉米.

阿根廷经纪机构Cosur谷物和油籽部门主管Freddy Pranteda称,"我们预计不会向中国出口玉米,或有零星船货以显示这种贸易关系仍然完好."

阿根廷农业部长2月宣布,该国与中国签署协议,将允许中国购买阿根廷玉米制品.[ID:nSB1392374](完)