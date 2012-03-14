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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 09:31 BJT

〔标题新闻〕美国总统奥巴马支持率过去一个月上升2个百分点至50%--路透/Ipsos民调

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8EDL89]

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