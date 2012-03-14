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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 09:49 BJT

〔菲律宾经济〕对政府经济增长预估抱希望,准备好提供支持--央行总裁

路透马尼拉3月14日电---菲律宾央行总裁泰谭柯周三通过邮件向路透表示,菲律宾央行仍对政府5-6%的经济增长预估抱有希望,并已准备好对经济成长提供支撑,前提是通胀前景向好.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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