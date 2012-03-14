《热点透视》美联储在此次银行业压力测试中找到了平衡点

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie; 编译 石冠兰

路透纽约3月13日电---在对美国19家最大银行进行的最新一轮压力测试中,美国联邦储备理事会(美联储,FED)找到了适当的平衡点.与一年前的上次测试不同,这次联储官员为投资者提供了大量更为有用的数据,以便于区分优劣银行.而且他们是在审慎行动,以确保银行系统内有充足资本.

考虑到压力情景的极端性,测试结果好于预期:银行必需证明他们有足够资本应对13%的失业率,股市遭腰斩及房价暴跌20%.这使得投资者认为鲜有银行能获准提高股息或回购股票.

而实际上有15家银行拿到了健康证明,促使先是摩根大通(JPM.N)后有其他银行纷纷宣布将多余资本投入使用的计划.尽管美国银行(BAC.N)并未提交这样的申请,而Regions Financial(RF.N)则决定凭此出售9亿美元普通股.

而且,未通过测试的四家银行不应成为恐慌理由.尽管花旗(C.N)落败,但距离及格线不远.花旗几乎算不上状态不佳,且其执行长潘迪特面前仍有几张王牌--比如,早于预期允许摩根士丹利(MS.N)购买花旗在二者财富管理合资企业的所有股份,就会立刻释放100亿美元资本,这需要美联储批准.

而包括Ally Financial,美国大都会人寿保险公司(MetLife)(MET.N)和SunTrust(STI.N)等成绩落后者,可能并不喜欢看到这样的测试结果.但通过迫使这些银行在经济和市场相对平稳之际进一步保留盈利和充实资本,美联储是在贯彻Dodd-Frank法案下作为宏观审慎监管者的强化使命.

但银行股东不应过于自信.这些测试可能证明了银行资产负债情况相对稳健.但大多数机构都没能赚回资本成本--意味着即便摩根大通和高盛(GS.N)也只在勉力在账面价值上方交易.当然这不是美联储需要忧虑的.美联储期望阻止下一次金融危机.现在的透明水平有助于保证这个结果.(完)