〔新债招标〕中石油集团10年期企业债中标利率4.80%--业内人士

路透上海3月14日电---多名业内人士周三透露,中国石油天然气集团公司今日招标发行的10年期固息企业债,中标利率4.80%.

中石油集团此前公告显示,该期债为中石油集团今年第三期企业债券,牵头主承销商为银河证券,联席主承销商为中银国际、国开证券、宏源证券000562.SZ、申银万国及中信证券(600030.SS).采用单一利率(荷兰式)招标方式.发行期为3月15-16日,缴款截止时间为3月16日上午11:00.

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经大公国际资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.

该债券募集资金160亿元拟用于西气东输二线项目建设;40亿元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.(完)