〔新债招标〕中石油集团10年期企业债中标利率4.80%--业内人士

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月14日电---多名业内人士周三透露,中国石油天然气集团公司今日招标发行的10年期固息企业债,中标利率4.80%.
中石油集团此前公告显示,该期债为中石油集团今年第三期企业债券,牵头主承销商为银河证券,联席主承销商为中银国际、国开证券、宏源证券000562.SZ、申银万国及中信证券(600030.SS).采用单一利率(荷兰式)招标方式.发行期为3月15-16日,缴款截止时间为3月16日上午11:00.
中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.经大公国际资信评估有限公司综合评定,中石油集团主体信用级别为AAA级,本期债券信用级别为AAA级.
该债券募集资金160亿元拟用于西气东输二线项目建设;40亿元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 丁淑琴
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选