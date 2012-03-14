〔中国公开市场〕一级交易商只允许申报周四91天正回购需求--业内人士

路透北京3月14日电---中国央行公开市场三个月期央行票据周四或继续缺位.业内人士周三透露,公开市场一级交易商今日未被要求上报三个月期央票需求,但可以申报91天正回购需求.

本周一据业内人士透露,当天可申报28天、91天正回购以及三个月期央票需求.

业内人士指出,短期内资金面尚未达到"无忧"程度,虽同为三个月期限,但91天期正回购操作属于流动性管理范畴,不会影响到投资组合的收益,这或是近期91天期正回购惯常操作,但周四三月期央票可能再度"询而不发"的原因所在.

"央票我们算债券投资的,三个月期目前的收益率会拉低组合收益啦,"北京一国有银行交易员称,"有钱,我们可以投点其它的,干嘛要投三月央票呢."

央行一般于周一和周三上午要求公开市场一级交易商上报投资需求,正常情况下该需求应包括不同期限的正回购和央票两种.如果未上报某类需求,该项操作当周基本不会进行.

公开市场周二进行660亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%.该操作规模较上周明显放量;相较本周290亿元的到期量,本周公开市场提前锁定净回笼.[CN/MMTCN]

三个月央票最近一次发行为2011年12月22日,发行量10亿元,发行收益率3.1618%.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期品种最新收益率报在3.2588%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.而三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.(完)