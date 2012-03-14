〔中国能源〕中石油集团公司董事长称当前应上调国内成品油价格

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透北京3月14日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司董事长蒋洁敏周三表示,当前应上调国内成品油价格.
蒋洁敏在中国两会(全国人大和政协)间隙对记者称,"我的感觉应该调了,毕竟过了22个工作日,现在整个的浮动也超过了10%."
行业网站--安迅思息旺能源周三提供数据显示,以2月7日为基准期,布伦特/迪拜/辛塔三地原油加权均价变化率为10.33%.
中国发改委此前宣布,自2月8日起将汽油、柴油零售价上调300元人民币/吨,为中国今年以来首次调整成品油价格.
按照现行成品油价格形成机制,除考虑通胀、燃料供需等其他因素外,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,政府可相应调整国内成品油价格.
中石油集团为上市公司中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)的母公司.(完)
--发稿 苏丹; 撰写 康熙泽; 审校 黄凯
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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