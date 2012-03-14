《热点透视》中国在与欧美日的稀土战中获益匪浅

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 吴云凌

路透伦敦3月13日电---在世界贸易组织(WTO)面前对中国发起的挑战,或在稀土矿领域迫使该国采取守势.不过此案可能会拖延数年,与此同时中国政府的政策在国内应取得良好效果.稀土的用途广泛,用于制造从iPad到军用陀螺仪等各种产品的关键部件.

美国、欧洲和日本理所当然怨愤中国.中国可能依赖于铁矿石和原油进口,但却掌握着97%的全球稀土产出.2010年中日外交摩擦后北京禁止向日出口稀土,就说明后者并不畏惧利用自己的优势地位作为政治和经济筹码.中国对稀土出口的控制也扰乱了全球价格.根据德意志银行,中国以外的稀土现货价格2月高达每公斤104美元,是国内价格的两倍还多.

到最后中国可能会让步.不过其领导层也许并不急于作出了断.其中一个原因就是较低的国内价格相当于为电子制造业提供变相补贴,而该行业是中国最大的就业来源之一.

另一个因素是环境.北京宣称,限制出口是整顿稀土产业的一个必要措施.稀土的提炼和加工会产生大量毒性和放射性废物.这种副作用在十年前没有得到重视,当时中国正巩固自己在全球稀土生产中的主导地位.那时中国宽松的环境标准成为一种竞争性优势,迫使监管标准更严格地区的稀土矿关闭.然而,在如今污染已成为国内的一个政治包袱,采矿已变成中国环境破坏的代名词.

中国采取准垄断策略正当其时.最终,WTO的裁定、中国生产成本的上升以及其他地方产出的增加,将共同削弱中国对稀土市场的把控.事实上,高价格已经在起作用.最近,美国稀土产商Molycorp十年来首度重启加州莫哈韦沙漠(Mojave Desert)Mountain Pass矿的生产,以前这里曾是全球最大的稀土矿.(完)