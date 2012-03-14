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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 10:30 BJT

〔日本经济〕内阁官房长官称政府将继续与央行携手抗击通缩,重振经济

路透东京3月14日电---日本内阁官房长官藤村修周三表示,政府将继续与日本央行携手对抗通缩,重振经济.

藤村修在记者会上表示,日本经济料继续温和复苏,但政府仍警惕欧债危机带来的风险.(完)

--编译 李爽; 审校 艾茂林

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