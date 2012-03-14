《热点透视》经济向好引市场担心QE3和LTRO3泡汤

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell; 编译 艾茂林
路透伦敦3月13日电---美国2月又创造了将近25万个就业岗位,市场却对这样的好消息高兴不起来.石油价格闻讯下跌,标准普尔500指数虽处于衰退后高位,但涨势并不夺目--2月1日以来只攀升了4%.在投资者眼里,就业增加或许很好,但从央行那里得到近乎免费的资金更是件美事.而经济转强意味着也许不能随便拿到这些钱了.
市场已对廉价资金上瘾,撤走资金或令其痛苦不堪.记得2月29日,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克没有在讲话中暗示第三轮量化宽松(QE3),现货金就遭遇了三年来最大单日跌幅.
这不足为奇.外界一直揣测QE3的规模会接近QE2的6,000亿美元.这般巨资让希腊国内生产总值(GDP)相形见绌,更别提当下1,300亿欧元的救助款.如果这笔资金落空,遭殃的可不只是黄金投资者.如果不推出QE3,将带来挑战.避险的债券,股票和石油近期都已创出高位.
而且,QE3并非唯一可能泡汤的刺激措施,第三次长期再融资操作(LTRO3)面临同样前景.欧洲央行(ECB)透过两次LTRO向欧洲银行体系挹注1万亿欧元新鲜资金.不过德国央行总裁魏德曼从未羞于表达对特殊货币支持政策的不满.除非市场变得实在落魄,否则LTRO3不太可能出笼.
全球市场继续面对高度不确定性.美国、日本和德国均浮现增长改善迹象,尽管增速不高.新兴市场增长率虽不及从前,却仍然十分迅速.欧元区危机将继续发酵.当今的一大改变,也是最大的威胁,就是经济面向好让流动性阀门不会随便打开.
然而,市场的苦恼也不尽然是坏事.油价高涨威胁到经济复苏,如果降下来,便可扶助经济.不利市场上涨的因素,或反过来有利经济成长和就业.这是各家央行需要考虑的一点.(完)
--译文审校 张涛
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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