《热点透视》经济向好引市场担心QE3和LTRO3泡汤

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 艾茂林

路透伦敦3月13日电---美国2月又创造了将近25万个就业岗位,市场却对这样的好消息高兴不起来.石油价格闻讯下跌,标准普尔500指数虽处于衰退后高位,但涨势并不夺目--2月1日以来只攀升了4%.在投资者眼里,就业增加或许很好,但从央行那里得到近乎免费的资金更是件美事.而经济转强意味着也许不能随便拿到这些钱了.

市场已对廉价资金上瘾,撤走资金或令其痛苦不堪.记得2月29日,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克没有在讲话中暗示第三轮量化宽松(QE3),现货金就遭遇了三年来最大单日跌幅.

这不足为奇.外界一直揣测QE3的规模会接近QE2的6,000亿美元.这般巨资让希腊国内生产总值(GDP)相形见绌,更别提当下1,300亿欧元的救助款.如果这笔资金落空,遭殃的可不只是黄金投资者.如果不推出QE3,将带来挑战.避险的债券,股票和石油近期都已创出高位.

而且,QE3并非唯一可能泡汤的刺激措施,第三次长期再融资操作(LTRO3)面临同样前景.欧洲央行(ECB)透过两次LTRO向欧洲银行体系挹注1万亿欧元新鲜资金.不过德国央行总裁魏德曼从未羞于表达对特殊货币支持政策的不满.除非市场变得实在落魄,否则LTRO3不太可能出笼.

全球市场继续面对高度不确定性.美国、日本和德国均浮现增长改善迹象,尽管增速不高.新兴市场增长率虽不及从前,却仍然十分迅速.欧元区危机将继续发酵.当今的一大改变,也是最大的威胁,就是经济面向好让流动性阀门不会随便打开.

然而,市场的苦恼也不尽然是坏事.油价高涨威胁到经济复苏,如果降下来,便可扶助经济.不利市场上涨的因素,或反过来有利经济成长和就业.这是各家央行需要考虑的一点.(完)