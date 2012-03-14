〔中国政经〕没有政治体制改革,经济体制改革不可能进行到底--总理

路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革,经济体制改革不可能进行到底;要进行政治体制改革,特别是党和国家领导体制的改革.

温家宝在中国"两会"闭幕后举行的中外记者会上并表示,中国出现了分配不公、诚信缺失、贪污腐败等问题;关注政治体制改革是出于责任感,因文革错误和封建影响并没有完全清除.