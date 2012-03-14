〔中国政经〕没有政治体制改革,经济体制改革不可能进行到底--总理

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革,经济体制改革不可能进行到底;要进行政治体制改革,特别是党和国家领导体制的改革.
温家宝在中国"两会"闭幕后举行的中外记者会上并表示,中国出现了分配不公、诚信缺失、贪污腐败等问题;关注政治体制改革是出于责任感,因文革错误和封建影响并没有完全清除.
他并称,中国循序渐进地建立社会主义民主政治制度,不是一件轻而易举的事情.中国改革只能前进,停滞和倒退都没有出路.
本次两会中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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