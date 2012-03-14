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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 11:57 BJT

〔中国政经〕没有政治体制改革,经济体制改革不可能进行到底--总理

路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国改革到了攻坚阶段,没有政治体制改革,经济体制改革不可能进行到底;要进行政治体制改革,特别是党和国家领导体制的改革.

温家宝在中国"两会"闭幕后举行的中外记者会上并表示,中国出现了分配不公、诚信缺失、贪污腐败等问题;关注政治体制改革是出于责任感,因文革错误和封建影响并没有完全清除.

他并称,中国循序渐进地建立社会主义民主政治制度,不是一件轻而易举的事情.中国改革只能前进,停滞和倒退都没有出路.

本次两会中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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