〔中国经济〕人大会议闭幕并通过政府工作报告及财政预算报告

路透北京3月14日电---中国十一届全国人大五次会议周三上午举行闭幕会,本届政府工作报告及财政部的2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算的决议等都获通过.

本次讨论通过的还包括发改委的关于2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划的决议,修改刑事诉讼法的决定,以及高检和高法的报告.

会议表决通过了关于十二届全国人大代表名额和选举问题的决定,香港特别行政区、澳门特别行政区选举十二届全国人大代表的办法.

闭幕式后将举行中国总理温家宝答记者问,这将是他上任以来的第10次两会中外记者见面会.本届政府任期还有最后一年.欲参看中国总理温家宝历次记者会主要表述内容回顾,请点选相关背景资料[ID:nSH0109380](完)