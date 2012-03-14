〔中国经济〕人大会议闭幕并通过政府工作报告及财政预算报告

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透北京3月14日电---中国十一届全国人大五次会议周三上午举行闭幕会,本届政府工作报告及财政部的2011年中央和地方预算执行情况与2012年中央和地方预算的决议等都获通过.
本次讨论通过的还包括发改委的关于2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划的决议,修改刑事诉讼法的决定,以及高检和高法的报告.
会议表决通过了关于十二届全国人大代表名额和选举问题的决定,香港特别行政区、澳门特别行政区选举十二届全国人大代表的办法.
闭幕式后将举行中国总理温家宝答记者问,这将是他上任以来的第10次两会中外记者见面会.本届政府任期还有最后一年.欲参看中国总理温家宝历次记者会主要表述内容回顾,请点选相关背景资料[ID:nSH0109380](完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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