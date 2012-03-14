〔中国货币市场〕消息面淡静回购利率持稳,短期关注公开市场等操作力度

路透上海3月14日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三主要品种走势平稳,因消息面持续淡静.除渐近的月(季)末因素外,短期内需主要关注公开市场等操作力度的影响.
交易员指出,如果没有新的利好刺激,资金价格继续下探空间预计有限.
华南一银行交易员称,目前资金面"没有什么影响因素,(主要回购利率)还是企稳的状态,觉得暂时应该不会大动."
北京一券商交易员并表示,目前14天期品种尚未跨月末,因此暂时与七天期利率相距差不大.不过不排除随着该期限回购跨月,利率有所走升的可能.另外,本周公开市场一年央票虽仍缺席,但央行操作力度有所加大,短期应谨慎关注其对资金面影响.
中国央行公开市场周二进行的28天期正回购操作继续放量至660亿元,一年期央票继续暂停,本周公开市场提前实现净回笼;公开市场一级交易商今日亦仅被允许上报91天正回购需求,明日三个月央票预计继续停发.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3211 2.3252 -0.41 3,405.69
七天CN7DRP=CFXS 3.0003 3.0015 -0.12 449.01
14天CN14DRP=CFXS 3.0643 3.0642 +0.01 91.68 ------------------------------------------------------------------------------
人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3299 2.3324 -0.25 1,250.85
七天CHICNY7D=CFXS 2.9901 2.9945 -0.44 70.00
==============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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