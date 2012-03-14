《中国报摘》--其他报纸重要消息3月14日(II)

**每日经济新闻**

--据了解,由于中国宏观政策对房地产行业的调控,部分中小房地产企业很难在一时摆脱资金链紧张局面,而信托公司为了强化风险把控,难免会要求房地产企业提前偿还部分资金,甚至在可能的情况下"提前清盘"释放风险.

--据悉,方正集团拟入股海尔人寿.接近海尔保险董事会的权威人士表示,"关于海尔人寿股权变更的事宜,尚待保监会批复之后方能透露."

**东方早报**

--证监会要求证券公司在投资者教育、承销、投资和咨询环节四管齐下,全面防范炒作新股.

--公募基金公司正将其触角伸至火爆的短期理财市场.此前证监会公布的基金募集申请进度表显示,汇添富基金提交了理财30天债券型基金募集申请,华安基金则提交了季季鑫短期理财债券型基金和月月鑫短期理财债的募集申请.上述三只基金均类似于银行发行的理财产品.

--从农行(601288.SS)(1288.HK)上海分行了解到,对个人首套普通商品住宅贷款,该行可以给出的最大折扣是8.5折.但更多受访沪上银行工作人员的说法则是,目前首套房贷利率仍维持基准,优质客户可以打9折.

**经济参考报**

--贝恩公司与中国欧盟商会发布《私募股权基金对中国经济和社会的影响2012年调研》显示,中国多数私募股权基金以中期投资为主,退出方式以上市最常见;且从投资到被投公司上市,之间的平均时间约为2.1年.

--中国兵器工业集团旗下凌云集团联合国内其他企业收购德国凯毅德公司100%股权.标志着中国汽车零部件企业在汽车门锁制造方面拥有了国际领先的核心技术、优质产品、高端客户及成熟的研发体系.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/尹嫄婷; 审校 丁淑琴

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