版本:
中国
债券 | 2012年 3月 14日 星期三 11:35 BJT

〔中国新债〕浙江旅游集团下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月14日电---中国浙江省旅游集团有限责任公司周三公告称,将于下周三(21日)
簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限     发行日      承销商    主体评级   起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
 =============================================================================================
 浙江旅游集团    6        3       12   3/21簿记建档   中信银行     AA-      3/23       3/26
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 乔艳红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐