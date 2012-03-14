〔中国新债〕浙江旅游集团下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透上海3月14日电---中国浙江省旅游集团有限责任公司周三公告称,将于下周三(21日) 簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 浙江旅游集团 6 3 12 3/21簿记建档 中信银行 AA- 3/23 3/26 =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --整理 周晓峰; 审校 乔艳红
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。