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债券 | 2012年 3月 14日 星期三 11:40 BJT

〔中国新债〕中国航空集团下周一将发20亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月14日电---中国中国航空集团公司周三公告称,将于下周一(3月19日)在银行间
债市簿记建档发行20亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       主承销商    主体评级  起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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 中国航空集团   80      20       12  3/19簿记建档    中国银行      AAA      3/20       3/21
                                                     中信银行
 ==============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --整理 周晓峰; 审校 林高丽

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