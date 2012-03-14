〔中国新债〕中国航空集团下周一将发20亿元短期融资券,期限一年

《市场热谈》中国央行窗口指导信贷投放常态化，资金脱虚入实持续性待观察

路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。