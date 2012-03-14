〔中国货币市场〕消息面淡静回购利率持稳,短期关注公开市场等操作力度(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月14日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周三主要品种走势平稳,因消息面持续淡静.除渐近的月(季)末因素外,短期内需主要关注公开市场等操作力度的影响.
交易员指出,如果没有新的利好刺激,资金价格继续下探空间预计有限.
华南一银行交易员称,目前资金面"没有什么影响因素,(主要回购利率)还是企稳的状态,觉得暂时应该不会大动."
北京一券商交易员并表示,目前14天期品种尚未跨月末,因此暂时与七天期利率相距差不大.不过不排除随着该期限回购跨月,利率有所走升的可能.另外,本周公开市场一年央票虽仍缺席,但央行操作力度有所加大,短期应谨慎关注其对资金面影响.
中国央行公开市场周二进行的28天期正回购操作继续放量至660亿元,一年期央票继续暂停,本周公开市场提前实现净回笼;公开市场一级交易商今日亦仅被允许上报91天正回购需求,明日三个月央票预计继续停发.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3219 2.3252 -0.33 4,459.56
七天CN7DRP=CFXS 3.0033 3.0015 +0.18 569.55
14天CN14DRP=CFXS 3.0668 3.0642 +0.26 129.93
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3270 2.3324 -0.54 1,785.05
七天CHICNY7D=CFXS 2.9941 2.9945 -0.04 75.00
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.8000 2.5050 +29.50 258.54
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.1150 2.5500 +56.50 52.39
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0500 3.0000 +5.00 1.13
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3400 2.3400 0.00 --
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.0200 3.0000 +2.00 --
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.1000 3.0600 +4.00 --
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.3139 2.3175 -0.36 --
七天SHICNYSWD= 3.0000 2.9958 +0.42 --
三个月SHICNY3MD= 5.0461 5.0629 -1.68 --
===============================================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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