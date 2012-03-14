〔中国新债〕财政部下周三发280亿元固息债,为今年第四期10年品种续发

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透上海3月14日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(21日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,为今年第四期10年品种的续发行.
刊登在财政部的公告显示,该期债为财政部本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(四期)国债CN120004=CFXS相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.
公告称,是次续发行中,机构中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销,低于全场加权平均中标价格20个以内(含20个)的标位,按各自中标价格承销;低于全场加权平均中标价格20个以上(不含20个0的标位全部落标.
该续发行国债的竞争性招标时间为3月21日9:30-10:30,3月22日开始续发行,3月26日续发行结束,续发行部分从3月28日起与原发行部分合并上市交易.120004券在招标当日停止交易一天.
财政部于2月22日招标发行的第四期10年国债发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.(完)
参看详情,请点选中国财政部网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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