〔中国新债〕财政部下周三发280亿元固息债,为今年第四期10年品种续发

路透上海3月14日电---中国财政部周三公告称,将于下周三(21日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行280亿元人民币固息国债,为今年第四期10年品种的续发行.

刊登在财政部的公告显示,该期债为财政部本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(四期)国债CN120004=CFXS相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.

公告称,是次续发行中,机构中标价格高于或等于全场加权平均中标价格的标位,按全场加权平均中标价格承销,低于全场加权平均中标价格20个以内(含20个)的标位,按各自中标价格承销;低于全场加权平均中标价格20个以上(不含20个0的标位全部落标.

该续发行国债的竞争性招标时间为3月21日9:30-10:30,3月22日开始续发行,3月26日续发行结束,续发行部分从3月28日起与原发行部分合并上市交易.120004券在招标当日停止交易一天.

财政部于2月22日招标发行的第四期10年国债发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.(完)

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