〔中国房地产〕房价远未回归合理,调控不能放松--总理(更新版)

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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* 房价远未回到合理价位,将不会放松调控
* 合理房价应与居民收入相适应,亦应鼓励租房
* 需防范房地产泡沫破灭,拖累整个经济
路透北京3月14日电---中国楼市调控正进行到关键时刻.总理温家宝周三重申调控不能放松,并表示房价目前远未回到合理价位.
温家宝在中国"两会"(人大和政协)举行的中外记者会上并称,合理的房价应与居民收入相适应;从方向上看,应该鼓励更多的人租房.
"现在房价还远远没有回到合理价位.因此调控不能放松.如果放松,将前功尽弃,而且会造成房地产市场的混乱,"他说.
他表示,要保持房地产长期平稳和健康发展.如果盲目发展,出现经济泡沫,一旦破灭,不仅影响房地产市场,而且会拖累整个经济.
但温家宝也坦称,中国目前处在工业化和城镇化阶段,对住房的需求是刚性的,而且将会是持续的.
"当然,我们说住有其居,并不意味着住者有其屋.从方向上看,应该鼓励更多的人租房,"他表示.中国目标2012年末全国城镇化率达到52.07%,提高0.8个百分点.
本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.
中国本轮房地产调控已持续近两年,今年1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.
温家宝指出,中国近两年的房地产调控抓住了抑制投机和投资需求的要害问题.房地产的发展要充分发挥市场配置资源的基础性作用,充分利用市场这只手;但政府这只手也不可以缺少,因为它更具有稳定性和促进公平.
中国的房地产市场关系到财政、金融、土地、企业等各项政策,涉及到中央和地方的利益关系,特别是地方从土地出让中获取大量的收入;涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.
受调控持续、房地产销售低迷影响,中国1-2月房地产投资及新开工增速延续上年的回落趋势,销售面积和销售额亦大幅下降.但随着首套房贷利率优惠重现,刚性需求进一步回归市场,未来楼市成交量或将有所回升.[ID:nSB2024589]
此前发布的中国政府工作报告亦称,房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.今年将继续搞好房地产市场调控和保障性安居工程建设,保障房要基本建成500万套,新开工700万.
中国最大房地产公司之一的万科企业股份有限公司 (000002.SZ)去年净利96.25亿元人民币,同比增长32.2%,与市场预期基本相符;而公司今年对买地仍抱相当谨慎态度.[000002.SZ-CLN](完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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