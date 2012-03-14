美专家称在卫星图上发现伊朗疑似高爆实验建筑

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月13日电---美国一名核不扩散专家周二表示，他在伊朗帕琴(Parchin)军事基地发现一个建筑，疑似现在或以前那里有一个高爆实验室。

科学和国际安全研究院负责人奥尔布赖特(David Albright)表示，他研究了商业卫星图，发现在帕琴基地一个相对小而孤立的地方，有一座建筑符合国际原子能机构(IAEA)在2011年11月份报告中描述的特征。

奥尔布赖特在报告中称，这座建筑有自己的安全墙，并与相邻一处建筑间有一个狭长的突起地带。

报告称，该建筑所在地与帕琴高爆相关设施相距逾四公里。

在与IAEA核查人员的两轮对话期间，伊朗拒绝核查人员进入帕琴。西方外交官表示，伊朗或许想推迟核查人员的进入，以便有时间清理设施中爆炸试验的犯罪证据。

IAEA总干事天野之弥(Yukiya Amano)近期表示：“我们有情报显示，伊朗帕琴基地有活动在进行。”

奥尔布赖特的报告称，IAEA有证据显示，该实验室于2000年在帕琴设立，随后在其周围修建了一座建筑。

奥尔布赖特称，相关情报显示，在2000年后的最初几年间，一个大型爆炸实验室可能被用来进行与核武器研发有关的试验。

奥尔布赖特需将这段时间内的多张卫星图片进行比较后才能判断这个地方的活动情况。（完）