〔中国经济〕调低经济增速目标是为了真正实现高质量增长--总理

路透北京3月14日电---中国总理温家宝周三表示,中国经济有下行的压力,而今年调低了经济增长增速目标,是想真正实现高质量的增长.

温家宝在中国"两会"举行的中外记者会上并称,中国调低今年经济增速主要目的是真正使经济增长转移到依靠科技进步和劳动者素质上来;中国经济要走上节约资源能耗、保护生态环境的正确道路,最终惠及百姓民生.

"中国经济增速放缓是主动调控的结果,主要为了结构调整."他续称,要把握好保持经济平稳较快增长,结构调整和管理通胀预期三者的关系.

本次"两会"中外记者见面会为温家宝上任以来的第10次记者会.本届政府任期还有最后一年.

面临政府换届之年的中国,今年终于告别对GDP"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513]

中国2011年国内生产总值(GDP)同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%;"十二五"(2011-2015)GDP增长目标则为7%. (完)

欲浏览更多两会稿件,请点选[CN-POL-CMN]