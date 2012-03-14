〔路透专访〕富达计划明年成立一只新的中国基金,规模至少2.5亿美元

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透上海3月14日电---全球知名基金管理人--富达(Fidelity)旗下亚洲成长基金合伙人周三表示,计划明年成立一只新的中国风险投资基金,资金规模将至少达到2.5亿美元.
富达亚洲成长基金已进入中国16年,其合伙人陈立实在接受路透专访时表示,新的中国基金将继续由该基金管理,仍将关注医疗健康,消费和信息技术三个领域的投资.与众不同的是,富达旗下基金仍将坚持以自有资金投资,而不会向外界募集资金.
另外,富达亦在申请QFLP(合格境外有限合伙人)资格,希望以人民币的形式投资中国企业.
目前富达亚洲成长基金旗下有三个子基金,总规模达4.5亿美元,目前已投资了3.5-4亿美元.他说,今年计划将余下的投资额度用完.
富达亚洲成长基金,过去一直将精力集中于医疗健康和信息技术两个领域,一年前该基金才开始关注中国的零售业,过往投资项目包括阿里巴巴、无锡药明康德WX.N等.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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