〔路透专访〕富达计划明年成立一只新的中国基金,规模至少2.5亿美元

富达亚洲成长基金已进入中国16年,其合伙人陈立实在接受路透专访时表示,新的中国基金将继续由该基金管理,仍将关注医疗健康,消费和信息技术三个领域的投资.与众不同的是,富达旗下基金仍将坚持以自有资金投资,而不会向外界募集资金.