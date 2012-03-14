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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 14:53 BJT

〔路透专访〕富达计划明年成立一只新的中国基金,规模至少2.5亿美元

　路透上海3月14日电---全球知名基金管理人--富达(Fidelity)旗下亚洲成长基金合伙人周三表示,计划明年成立一只新的中国风险投资基金,资金规模将至少达到2.5亿美元.

富达亚洲成长基金已进入中国16年,其合伙人陈立实在接受路透专访时表示,新的中国基金将继续由该基金管理,仍将关注医疗健康,消费和信息技术三个领域的投资.与众不同的是,富达旗下基金仍将坚持以自有资金投资,而不会向外界募集资金.

另外,富达亦在申请QFLP(合格境外有限合伙人)资格,希望以人民币的形式投资中国企业.

目前富达亚洲成长基金旗下有三个子基金,总规模达4.5亿美元,目前已投资了3.5-4亿美元.他说,今年计划将余下的投资额度用完.

富达亚洲成长基金,过去一直将精力集中于医疗健康和信息技术两个领域,一年前该基金才开始关注中国的零售业,过往投资项目包括阿里巴巴、无锡药明康德WX.N等.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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