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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--3月15日****

路透3月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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3月13日(周二)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 --

外资投资日本股市(亿日圆) --

3月15日(四)

0830 瑞士央行利率决议 第一季 维持不变 维持不变

1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -- +0.2%

(较前季) -- -0.1%

欧元区劳工成本(较上年同期) -- +2.7%

欧元区薪资 -- +2.6%

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.1%

(较上年同期) +3.4% +4.1%

扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.9% +3.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月10日当周 35.6 36.2

初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5

续请失业金人数(万人) 3月3日当周 341 341.6

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 17.50 19.53

1300 美国整体资本流动(亿美元) 1月 -- 净流入871

外资购买美国公债(亿美元) -- 卖超166

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 12.0 10.2

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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3月13日(周二)

2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 负7.3 --

3月14日(三)

0430 日本工业生产(较前月) 1月修正值 +1.9% --

产能利用率指数(较前月) +3.4% --

0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 增加0.72 增加0.60

按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 1月 8.4% 8.4%

1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.2% +0.5%

(较上年同期) -1.2% -0.8%

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.7% +2.7%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.4%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 0.0 --

1100 美国抵押贷款指数 3月9日当周 -2.4% --

再融资指数 -4.1% --

1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,241.1 赤字1,142

1230 美国出口物价 2月 +0.4% +0.2%

进口物价 +0.4% +0.6%

1230 加拿大产能利用率 第四季 80.5% 81.5%

(完)

--整理 梁睿雪; 审校 张明钧

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