主要国家经济指标预测--3月15日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透3月15日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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3月13日(周二)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 --
外资投资日本股市(亿日圆) --
3月15日(四)
0830 瑞士央行利率决议 第一季 维持不变 维持不变
1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -- +0.2%
(较前季) -- -0.1%
欧元区劳工成本(较上年同期) -- +2.7%
欧元区薪资 -- +2.6%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.4% +4.1%
扣除食品和能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.9% +3.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月10日当周 35.6 36.2
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.5
续请失业金人数(万人) 3月3日当周 341 341.6
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 17.50 19.53
1300 美国整体资本流动(亿美元) 1月 -- 净流入871
外资购买美国公债(亿美元) -- 卖超166
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 12.0 10.2
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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3月13日(周二)
2350 日本大型制造业景气判断指数(BSI) 第一季 负7.3 --
3月14日(三)
0430 日本工业生产(较前月) 1月修正值 +1.9% --
产能利用率指数(较前月) +3.4% --
0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 增加0.72 增加0.60
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 1月 8.4% 8.4%
1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.2% +0.5%
(较上年同期) -1.2% -0.8%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 0.0 --
1100 美国抵押贷款指数 3月9日当周 -2.4% --
再融资指数 -4.1% --
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第四季 赤字1,241.1 赤字1,142
1230 美国出口物价 2月 +0.4% +0.2%
进口物价 +0.4% +0.6%
1230 加拿大产能利用率 第四季 80.5% 81.5%
(完)
--整理 梁睿雪; 审校 张明钧
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。