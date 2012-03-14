更正:〔日本央行〕工业生产增长第二季料持续,出口下行压力或缓解--月报

(更正:因译文有误,内文第五段改为"日本央行周二并未透过资产购买来推行更多宽松政策,非"日本央行周二决定透过资产购买来推行更多宽松政策"

路透东京3月14日电---日本央行周三表示,该国1-3月制造业生产料将增长,第二季仍料将持续上升,主要因汽车生产强劲,且去年地震的重建工作相关需求增加.

在3月经济月报中,日本央行表示,如果日圆涨势持续逆转,可能会缓解出口下行压力.

"产出和公共投资显示升温迹象."日本央行称.

在周二政策制定会议后发布的声明中,日本央行表示,该国经济活动基本持平,但有改善迹象.该央行语气要较上个月略为正面,当时其仅表示经济活动基本持平.

一如外界普遍预期,日本央行周二并未透过资产购买来推行更多宽松政策,而是以扩展贷款项目来鼓励银行为成长性企业提供融资.

日本央行在发布政策决定不久后,即在一份声明中公布对经济的观点,并在随后一日发布月度报告.