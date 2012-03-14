更正:〔日本央行〕工业生产增长第二季料持续,出口下行压力或缓解--月报

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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(更正:因译文有误,内文第五段改为"日本央行周二并未透过资产购买来推行更多宽松政策,非"日本央行周二决定透过资产购买来推行更多宽松政策"
路透东京3月14日电---日本央行周三表示,该国1-3月制造业生产料将增长,第二季仍料将持续上升,主要因汽车生产强劲,且去年地震的重建工作相关需求增加.
在3月经济月报中,日本央行表示,如果日圆涨势持续逆转,可能会缓解出口下行压力.
"产出和公共投资显示升温迹象."日本央行称.
在周二政策制定会议后发布的声明中,日本央行表示,该国经济活动基本持平,但有改善迹象.该央行语气要较上个月略为正面,当时其仅表示经济活动基本持平.
一如外界普遍预期,日本央行周二并未透过资产购买来推行更多宽松政策,而是以扩展贷款项目来鼓励银行为成长性企业提供融资.
日本央行在发布政策决定不久后,即在一份声明中公布对经济的观点,并在随后一日发布月度报告.
--编译 梁睿雪/洪曦;审校 王丽鑫
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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