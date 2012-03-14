〔中国贸易〕2011/12年度中国玉米进口料增加至400万吨--国企官员

路透新加坡3月14日电---国有企业一名不愿透露姓名的官员周三表示,2011/12年度中国玉米进口料增加逾一倍至400万吨,2010/11年度为150万吨.

这名官员对路透说,近期中国东北部玉米种植区在播种前的降雨改善了土壤湿度,使得玉米种植前景向好.