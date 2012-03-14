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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 13:44 BJT

〔日本债市〕10年期公债期货下跌0.5点,受股市涨势打压

路透东京3月14日电---10年期日本公债期货2JGBv1下跌0.5点,受股市涨势打压.(完)

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