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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 14:02 BJT

〔中国股市〕沪综指午盘由升转跌,地产股下跌明显

路透上海3月14日电---中国股市沪综指.SSEC周三午盘由升转跌,地产股明显下跌.分析师指出,总理温家宝重申房地产调控不能放松及房价远远未到合理价位的表态,令房地产板块受压.

午市开盘53分钟,沪综指报2,436.549点,跌19.246点,或0.78%;沪市地产类指数.SSEP下跌1.66%.沪综指早盘收报2,474.07点,涨18.27点.

中国国务院总理温家宝周三在中国两会举行的中外记者会上重申,房地产调控不能放松,并表示房价目前远未回到合理价位.[ID:nSB1431918](完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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