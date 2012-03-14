〔中国股市〕沪综指午盘由升转跌,地产股下跌明显

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海3月14日电---中国股市沪综指.SSEC周三午盘由升转跌,地产股明显下跌.分析师指出,总理温家宝重申房地产调控不能放松及房价远远未到合理价位的表态,令房地产板块受压.
午市开盘53分钟,沪综指报2,436.549点,跌19.246点,或0.78%;沪市地产类指数.SSEP下跌1.66%.沪综指早盘收报2,474.07点,涨18.27点.
中国国务院总理温家宝周三在中国两会举行的中外记者会上重申,房地产调控不能放松,并表示房价目前远未回到合理价位.[ID:nSB1431918](完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选