〔中国股市〕沪综指午盘由升转跌,地产股下跌明显

午市开盘53分钟,沪综指报2,436.549点,跌19.246点,或0.78%;沪市地产类指数.SSEP下跌1.66%.沪综指早盘收报2,474.07点,涨18.27点.

中国国务院总理温家宝周三在中国两会举行的中外记者会上重申,房地产调控不能放松,并表示房价目前远未回到合理价位.[ID:nSB1431918](完)