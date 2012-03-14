中国总理温家宝:中央高度重视王立军事件,一定会给人民以回答

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月14日电---中国国务院总理温家宝周三在人大会议闭幕后回答记者问题，称中央高度重视王立军事件，目前调查已经取得进展。
他指出，现任重庆市委和市政府必须反思，并认真从王立军事件中吸取教训。
温家宝称，对王立军事件将以事实为依据，以法律为准则，严格依法办理。调查和处理的结果一定会给人民以回答，并且经受住法律和历史的检验。（完）
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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