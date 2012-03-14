版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 14:34 BJT

中国总理温家宝:中央高度重视王立军事件,一定会给人民以回答

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月14日电---中国国务院总理温家宝周三在人大会议闭幕后回答记者问题，称中央高度重视王立军事件，目前调查已经取得进展。

他指出，现任重庆市委和市政府必须反思，并认真从王立军事件中吸取教训。

温家宝称，对王立军事件将以事实为依据，以法律为准则，严格依法办理。调查和处理的结果一定会给人民以回答，并且经受住法律和历史的检验。（完）

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐