中国总理温家宝:中央高度重视王立军事件,一定会给人民以回答

他指出，现任重庆市委和市政府必须反思，并认真从王立军事件中吸取教训。

温家宝称，对王立军事件将以事实为依据，以法律为准则，严格依法办理。调查和处理的结果一定会给人民以回答，并且经受住法律和历史的检验。（完）