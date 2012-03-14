版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 18:11 BJT

〔表格〕瑞士3月ZEW投资者信心指数升至零,前月为负21.2

路透苏黎世3月14日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周三联合公布,瑞士3月ZEW投资者信心指数升至零,2月为负21.2.

12年3月 12年2月 11年3月

预期指数(投资者信心) 0.0 -21.2 -13.5

现况指数 -6.0 -15.5 67.6 (完)

浏览瑞士数据相关新闻,请点选[ECI-CH-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 侯向明;审校 隋芬

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐