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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 18:18 BJT

〔表格〕欧元区2月HICP终值为较上年同期上升2.7%,符合预估

路透布鲁塞尔3月14日电---欧盟统计局周三公布的数据显示,欧元区2月HICP终值为较上年同期上升2.7%,较前月上升0.5%,皆符合预估.

欧元区2月核心HICP终值较前月上涨0.3%,较上年同期上涨1.9%,预估分别为涨0.4%和1.9%.

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