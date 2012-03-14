〔中国股市〕沪综指跳水挫跌2%,总理重申房产调控不放松打压地产股(更新版)

(新增分析师评论)

* 受总理讲话影响,房地产股午后下跌明显

* 大盘亦有技术性回调压力,午后大跌2%

路透上海3月14日电---中国股市沪综指.SSEC周三午盘受地产股大挫带动快速下滑.分析师指出,总理温家宝重申房地产调控不能放松及房价远远未到合理价位的表态,令房地产板块明显承压.

本地时间14:14,沪综指报2,404.491点,跌2.09%;沪市地产类指数.SSEP下跌2.58%.沪综指早盘收报2,474.07点,涨18.27点.

"表面原因还是受温家宝总理(针对)房地产讲话的影响,其实大盘本身也有技术性回调的压力,上冲动能不足."长江证券分析师宋中庆指出.

大型地产商保利地产(600048.SS)午后报11.08元,跌0.26元,或2.29%.

中国国务院总理温家宝周三在中国两会举行的中外记者会上重申,房地产调控不能放松,并表示,合理的房价应该是使房价与居民的收入相适应,房价与投入和合理的利润相匹配.现在房价还远远没有回到合理价位.[ID:nSB1431918](完)