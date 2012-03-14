《全球市场》亚股上扬,受乐观美国数据及FED宽松预期降温推动

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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* MSCI除日本外亚洲股指上涨0.7%,日经指数上涨1.5%
* 美元/日圆触及11个月高位,欧元/美元触及1个月低位
* 美元上涨限制金价
* 欧洲股市或将走高
路透东京3月14日电---亚洲股市周三上涨,乐观的美国经济数据及美国大型银行资本状况改善的迹象提振风险胃纳,对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步采取货币宽松举措的预期下降支撑美元.
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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