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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 14:27 BJT

《全球市场》亚股上扬,受乐观美国数据及FED宽松预期降温推动

* MSCI除日本外亚洲股指上涨0.7%,日经指数上涨1.5%

* 美元/日圆触及11个月高位,欧元/美元触及1个月低位

* 美元上涨限制金价

* 欧洲股市或将走高

路透东京3月14日电---亚洲股市周三上涨,乐观的美国经济数据及美国大型银行资本状况改善的迹象提振风险胃纳,对美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步采取货币宽松举措的预期下降支撑美元.

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